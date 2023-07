Gli azzurri chiudono il ritiro di Dimaro con un pareggio: finisce 1-1 tra Napoli e SPAL

Il Napoli non va oltre il pareggio con la SPAL nella seconda amichevole andata in scena durante il ritiro a Dimaro.

Nell’ultima amichevole disputata a Dimaro, il risultato finale di Napoli e SPAL è 1-1. Dopo la vittoria nel primo test contro i dilettanti dell’Anaune, gli azzurri non riescono a fare di meglio contro la SPAL, rischiando addirittura di perdere: il capitano della Primavera, Puletto, segna per i padroni di casa, ma Anguissa risponde con un gol a un quarto d’ora dalla fine.

Un primo tempo senza grandi emozioni

Nel primo tempo, l’allenatore Garcia schiera la formazione B, lasciando fuori Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, Zielinski e molti altri. Di conseguenza, la prima frazione di gioco passa senza particolari emozioni: una sforbiciata fuori misura di Politano, un tiro da fuori di Folorunsho e poco altro. Zanoli, al centro delle voci di mercato in questo periodo, si mette in mostra insieme a pochi altri. Senza i creatori di gioco abituali, i partenopei faticano a costruire azioni interessanti, anche a causa della stanchezza dovuta alla fase di preparazione. Inoltre, bisogna registrare un problema fisico per Mario Rui, che ha dovuto lasciare il campo verso la fine del primo tempo, probabilmente a causa di un infortunio all’adduttore.

Anguissa risponde al gol di Puletto

Nel secondo tempo, con i cosiddetti ‘big’ in campo, il Napoli gioca meglio, costruendo maggiormente l’azione e sfiorando il vantaggio con Osimhen, il migliore in campo. E’ la SPAL a passare in vantaggio con un gol spettacolare di Puletto, il capitano della Primavera, che segna su calcio di punizione, sorprendendo Meret sotto la traversa. La reazione degli azzurri arriva grazie a Anguissa, che segna dopo un cross di Zielinski e un tocco di Osimhen. Nel finale, il Napoli prova ad andare in vantaggio con le azioni di Raspadori e Olivera, ma senza successo. La partita finisce 1-1, e il Napoli di Garcia ancora non brilla come dovrebbe.