Infortunio Mario Rui durante Napoli-SPAL: i dettagli

Mario Rui è stato costretto a lasciare il campo anticipatamente a causa di un infortunio rimediato durante l’amichevole tra Napoli e SPAL.

Durante l’incontro tra Napoli e Spal, a mettersi in mostra è stato anche il terzino portoghese Mario Rui, protagonista di una buonissima prestazione nella prima parte della partita. Intorno al trentacinquesimo minuto però ha dovuto arrendersi a un problema fisico subentrato durante il match. Nonostante abbia tentato di resistere in campo, è stato poi costretto a chiedere il cambio.

Fortunatamente, al momento dell’uscita dal campo, la smorfia di Mario Rui non sembrava indicare nulla di particolarmente grave. Le prime indiscrezioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di una noia muscolare, forse un problema all’adduttore, poiché il calciatore si ètoccato in quella zona della coscia attirando l’attenzione della panchina.

I sanitari del Napoli effettueranno ulteriori esami specifici per ottenere una diagnosi precisa riguardo all’infortunio di Mario Rui. Si spera che la situazione non sia grave e che il calciatore possa tornare in campo al più presto.