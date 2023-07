Napoli, per la difesa tra Danso e Kilman: spunta il gioiello Inacio

Il Napoli cerca il sostituto di Kim Min-jae. Nella lista dei difensori centrali ci sono Danso, Kilman, e Inacio dello Sporting Lisbona.

Calciomercato Napoli. La dirigenza del Napoli è al lavoro per trovare il sostituto di Kim Min-jae, ceduto al Bayern Monaco. Il preferito resta Max Kilman del Wolverhampton, ma la richiesta di 40 milioni di euro frena la trattativa.

Tra i nomi nella lista di Meluso e De Laurentiis ci sono il francese Danso del Lens, valutato 30 milioni, il croato Sutalo, Lacroix del Wolfsburg e Mavropanos dello Stoccarda.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli si è informato anche con lo Sporting Lisbona per il giovane Gonçalo Inacio, centrale classe 2001 già nel giro della nazionale portoghese. Anche in questo caso però la richiesta supera i 30 milioni.

L’obiettivo è regalare a Spalletti il nuovo difensore in tempo per il ritiro di Castel Di Sangro, dove il tecnico potrà lavorare al suo inserimento. La cessione di Kim per 50 milioni complicherebbe però le trattative, con i club che sparano alto sulle valutazioni.

La dirigenza partenopea sta lavorando su più tavoli per assottigliare la lista e chiudere l’acquisto del sostituto di Kim Min-jae prima dell’inizio del campionato. I nomi caldi restano Kilman, Danso e il giovane Inacio dello Sporting Lisbona.

Ecco alcune giocate di Gonçalo Inacio, il gioiello dello Sporting Lisbona