Danso-Napoli, doppio ostacolo: tifosi del Lens e allenatore contro la sua cessione

Il Napoli ha individuato il sostituto di Kim in Kevin Danso del Lens, ma sul suo possibile arrivo sembra esserci un vero ostacolo.

Calciomercato Napoli – Il Napoli sta facendo di tutto per rinforzare la sua linea difensiva in vista della prossima stagione, ma il possibile arrivo di Kevin Danso sembra essere un vero ostacolo per il club partenopeo. Il centrale austriaco è in cima alla lista dei desideri del Napoli, ma il Lens si mostra irremovibile sulla sua cessione durante questa finestra di mercato.

Per di più l’eventuale trasferimento di Danso potrebbe scatenare la protesta tra i tifosi del Lens visto che il giocatore è considerato un elemento fondamentale per la squadra, soprattutto in vista della partecipazione alla Champions League, e la sua cessione potrebbe mettere in discussione la competitività della squadra francese.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico del Lens, Franck Haise, sarebbe pronto a minacciare le dimissioni in caso di cessione di Danso. La situazione si è fatta così tesa che persino le partenze di altri giocatori importanti, come Openda e Fofana, hanno contribuito a creare un clima di instabilità intorno alla squadra. Ecco quanto riportato dal Corriere:

“Kevin Danso del Lens è un nome che piace a Rudi, ma anche per lui la richiesta è di una trentina di milioni. Tra l’altro, in Francia raccontano che la sua eventuale cessione farebbe scattare un terremoto dopo gli addii di Openda e Fofana. Una scossa tale da far valutare finanche le dimissioni al tecnico Franck Haise”.

Il Napoli però non si ferma solo a Kevin Danso e sta continuando a seguire anche altri difensori, cercando di valutare le migliori opzioni possibili.