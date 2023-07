Kim rivela: ‘Non dimenticherò mai i tifosi del Napoli finché campo. Spalletti e Osimhen, vi svelo tutto

Kim Min-jae, miglior difensore della Serie A prima di passare al Bayern Monaco. Il coreano ricorda con affetto Napoli, i tifosi, Spalletti, Di Lorenzo e Osimhen.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. L’ex difensore del Napoli, Kim Min-jae, in un’intervista esclusiva al sito coreano News.naver ha speso bellissime parole per la sua esperienza in azzurro.

Kim è stato eletto dalla Lega Serie A come miglior difensore del campionato italiano prima di approdare al Bayern Monaco. Il calciatore ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di News.naver: “Un pensiero ai miei ex compagni di squadra del Napoli? Certo! Grazie a loro ho ricevuto il premio come miglior difensore della Serie A. Non è qualcosa che si può ottenere da soli“.

“Non dimenticherò mai i tifosi del Napoli finché campo. Gridavano il mio nome “Kim, Kim, Kim” ad ogni partita, mi hanno sempre sostenuto e incoraggiato“.

Su Spalletti: “Gli ho parlato in inglese dato che lo parla bene. Scherzo, è italiano quindi abbiamo comunicato con gesti e tanto feeling. Ho scelto Napoli anche per le sue parole al mio arrivo: disse a tutti che avevano preso un difensore di livello Champions”.

Su Di Lorenzo: “Ho imparato tanto dal capitano, non si risparmia mai e ha sempre lo stesso atteggiamento professionale. Mi ha insegnato a non lamentarmi mai e dare il 100%“.

Su Osimhen: “Non vorrei mai averlo come avversario. È forte, pressa i difensori fino alla fine. Di solito succede il contrario, gli attaccanti soffrono i marcatori, lui li mette in difficoltà“.