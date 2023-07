Mavropanos nome sempre più caldo: relazioni positive dello scouting del Napoli

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il Napoli ha compiuto dei significativi passi in avanti per assicurarsi Konstantinos Mavropanos.

Durante questo mercato estivo, la ricerca del sostituto di Kim Min-Jae è stata una vera e propria telenovela per il Napoli. Sono stati fatti circolare almeno 100 nomi, ma sembra che finalmente la situazione stia prendendo una direzione definita. Attualmente, in cima alla lista ci sono due centrali di livello, Kevin Danso e Max Kilman, entrambi considerati adatti a rimpiazzare il giocatore coreano. I rispettivi club di appartenenza, Lens e Wolverhampton, hanno presentato richieste economiche elevate, rendendo il loro acquisto un’operazione complicata.

Proprio per questo motivo, si è inserito nella corsa un altro giocatore, Konstantinos Mavropanos, attualmente in forza allo Stoccarda.

A fornirci un aggiornamento è Sportmediaset: “Danso? Non ci sono passi in avanti, il Lens chiede 35 milioni di euro, il Napoli ha solo un accordo verbale col ragazzo. Per Kilman la situazione è delicata e costa di più, per questo sta riconquistando posizioni Mavropanos, relazioni positive dello scouting del Napoli su di lui. A centrocampo piace Lo Celso che chiede 25 milioni”.

Nel frattempo, la squadra guidata da Rudi Garcia sta proseguendo la seconda parte della preparazione estiva a Castel di Sangro.