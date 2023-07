SKY – Napoli a caccia dell’erede di Kim: tre nomi in lizza. Per il dopo Ndombele spunta Coulibaly

Il Napoli è al lavoro sul mercato per individuare il sostituto di Kim Min-Jae e l’erede di Ndombele: ecco i nomi caldi secondo Sky Sport.

Calciomercato Napoli. Il calciomercato del Napoli entra nel vivo, con la dirigenza azzurra impegnata a scandagliare il mercato per individuare i sostituti di Kim Min-Jae e Ndombele. Il coreano si è accasato al Bayern Monaco, mentre il francese è rientrato al Tottenham per fine prestito. Serve quindi mettere a punto gli innesti giusti per completare la rosa a disposizione di mister Rudi Garcia.

Stando a quanto riferito da Luca Marchetti di Sky Sport ai microfoni di Radio Marte, per il dopo Kim i nomi caldi sono tre: “Sutalo, Danso e Kilman, più defilato Le Normand“. L’esperto di mercato spiega che i sondaggi sono terminati e che il Napoli ha diverse opzioni sul tavolo. L’intenzione di De Laurentiis è quella di non farsi “prendere per il collo” da nessuno, puntando ad ottenere il prezzo migliore.

Discorso simile per quanto riguarda il centrocampo. L’erede designato di Ndombele sembra essere Lassana Coulibaly della Salernitana. Il mediano risponderebbe alle caratteristiche richieste da mister Garcia per rinforzare la mediana. Un altro nome spendibile è quello di Maxime Lopez, anch’egli di proprietà del club campano.

In caso di partenza di Zielinski, il Napoli virerebbe con decisione su un big a centrocampo, altrimenti potrebbe continuare con Coulibaly. In attacco tutto dipenderà dal futuro di Osimhen: se partirà, arriveranno due punte, altrimenti solo un vice.

I tifosi azzurri attendono con trepidazione i primi annunci ufficiali. La dirigenza partenopea è al lavoro per accontentare Garcia e allestire una rosa competitiva su più fronti. Il ritiro di Dimaro è stata l’occasione per definire le prime trattative.