SKY: “Lassana Coulibaly nel mirino del Napoli. Prossime ore decisive”

Lassana Coulibaly è il nuovo obiettivo del Napoli per potenziare il centrocampo, lo rivela Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Napoli. Il Napoli ha un nuovo obiettivo per rafforzare il centrocampo: Lassana Coulibaly. Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, i partenopei starebbero valutando il centrocampista maliano della Salernitana come possibile rinforzo per la squadra guidata da Rudi Garcia.

Dopo la partenza di Ndombele, il club è alla ricerca di un giocatore che possa portare fisicità al centrocampo. Coulibaly potrebbe essere la scelta giusta, con il suo buon rendimento nel campionato e le sue qualità tecniche che potrebbero adattarsi bene al sistema di gioco del Napoli.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di mercato: “Non ci sono ancora stati contatti diretti tra Napoli e Salernitana, ma l’interesse c’è. Nei prossimi giorni, i campioni d’Italia decideranno se fare un tentativo serio per il giocatore. Al momento, Coulibaly è un’idea per rinforzare il centrocampo e nelle prossime ore si capirà se coincide con il profilo cercato dal club.”

Coulibaly ha dimostrato un’ottima continuità di rendimento nell’ultimo campionato. Il centrocampista è stato un elemento chiave sia sotto la guida di Davide Nicola che di Paulo Sousa, mostrando abilità tattiche e fisiche molto apprezzate.

Il Napoli, dunque, potrebbe fare la prima mossa nei prossimi giorni per assicurarsi i servizi di Coulibaly. I tifosi azzurri sono in attesa di vedere se questa potenziale trattativa andrà in porto e se Coulibaly sarà la pedina mancante per il centrocampo dei Campioni d’Italia. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa possibile trattativa.