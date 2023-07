CorrSport: Napoli, virata su Josip Sutalo. Kilman non si sblocca: I dettagli

Il Napoli cambia rotta e punta su Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, l’affare con Kilman sembra sfumare a causa delle pretese economiche dei Wolves.

Calciomercato Napoli. Il Napoli, nel suo continuo tentativo di rafforzare la difesa, sembra aver cambiato rotta sul calciomercato. La squadra azzurra, infatti, ha rivolto la sua attenzione al difensore croato Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, come riportato dal Corriere dello Sport.

La decisione di puntare su Sutalo, 23 anni e medaglia di bronzo al Mondiale in Qatar, è stata dettata dallo stallo nelle trattative con i Wolves per Max Kilman. Il club inglese, infatti, non sembra intenzionato a ridurre le sue pretese economiche per il difensore, valutato quasi 50 milioni di euro.

“Josip Sutalo, medaglia di bronzo al Mondiale in Qatar, è diventato un obiettivo di primaria importanza per il Napoli. Con le trattative per Kilman che non sembrano procedere con il Wolverhampton, la squadra azzurra ha iniziato a cercare alternative,” si legge sul Corriere dello Sport.

Sutalo, un imponente difensore centrale di 190 cm, ha fatto una buona impressione durante i Mondiali in Qatar. Appartenendo alla Dinamo Zagabria, il suo valore di mercato si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro. Questa cifra, rispetto alla valutazione di Kilman, potrebbe rappresentare una soluzione molto più accessibile per il Napoli.

Le prossime settimane saranno cruciali per determinare come si svilupperanno queste trattative. Resta connesso per scoprire le ultime notizie dal calciomercato e l’evoluzione delle strategie del Napoli.