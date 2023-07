SKY: Napoli-Zielinski: Rinnovo del Contratto in Vista, Smentita Trattativa con la Lazio

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è vicino al rinnovo del contratto con il club azzurro, smentite le voci di una possibile trattativa con la Lazio.

Calciomercato Napoli. Un incontro produttivo tra la dirigenza del Napoli e i rappresentanti di Piotr Zielinski lascia intravedere un imminente rinnovo del contratto del centrocampista polacco. Nonostante le voci di un possibile passaggio alla Lazio, l’entourage del giocatore ha smentito categoricamente qualsiasi trattativa in corso. Lo rivela la redazione sportiva di Sky.

Zielinski, che ha accumulato 329 presenze con la maglia azzurra, contribuendo con 47 gol e 44 assist in 7 stagioni, è un elemento chiave nella squadra del Napoli. Per il nuovo allenatore Rudi Garcia, così come lo era per il suo predecessore Luciano Spalletti, Zielinski rappresenta un perno fondamentale per l’equilibrio e lo sviluppo del gioco.

Per il Napoli, rinnovare il contratto del mediano polacco potrebbe essere una scelta tattica più vantaggiosa rispetto a cercare un sostituto sul mercato, considerando la difficoltà di trovare giocatori con caratteristiche analoghe a quelle di Zielinski.

La notizia dell’imminente rinnovo di Zielinski è stata confermata dal giornalista Giovanni Scotto, inviato a Dimaro per il quotidiano “Il Roma”, che ha riportato su Twitter: “Non esiste alcuna trattativa per Zielinski alla Lazio. De Laurentiis sta incontrando il suo agente per presentare la proposta di rinnovo annuale con opzione per spalmare l’ingaggio. Il calciatore ha ribadito la sua volontà di rimanere a Napoli e ha già rifiutato una proposta dall’Arabia da 8 milioni a stagione“.