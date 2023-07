Zielinski, l’agente in arrivo a Dimaro, la Lazio di Sarri chiama, il Napoli ha fissato il prezzo

L’agente di Zielinski, Bartolomej Bolek, è stato invitato a Dimaro per discutere del futuro del giocatore con il Napoli.

Calciomercato Napoli. Sette anni in maglia azzurra, un’infinità di momenti indimenticabili sul campo, e ora Piotr Zielinski e il Napoli cercano un punto di incontro. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, ha invitato a Dimaro Bartolomej Bolek, agente del calciatore polacco, per discutere del futuro del centrocampista.

Zielinski vuole restare, ma a quali condizioni?

Zielinski ha espresso la volontà di rimanere a Napoli, ma è necessario definire le condizioni del suo contratto. Il giocatore sembrerebbe disposto a restare in scadenza, ma il club non vede di buon occhio questa opzione. De Laurentiis è disposto a considerare un rinnovo del contratto, ma vorrebbe ridurre sensibilmente l’ingaggio di Zielinski, portandolo dai 4,8 milioni attuali a 2,5-3 milioni per stagione.

La Lazio deve sostituire Milinkovic Savic e Maurizio Sarri ha individuato in Zielinski il suo erede lì a centrocampo. De Laurentiis al momento spara alto perché chiede 30 milioni, che Lotito ritiene troppi.

Un incontro decisivo

L’incontro tra Bolek e De Laurentiis sarà quindi di fondamentale importanza. Entrambe le parti cercheranno di trovare la soluzione migliore, tenendo conto del fatto che l’allenatore Rudi Garcia considera Zielinski un elemento chiave del suo schema tattico.

Un’indicazione potrebbe venire già lunedì, quando il Napoli affronterà la SPAL in un match amichevole. Se Zielinski sarà in campo, potrebbe essere un segnale che le trattative stanno andando nella direzione giusta. Al contrario, una sua assenza potrebbe suggerire che ci siano ancora nodi da sciogliere. Tutto è possibile al momento, e i tifosi del Napoli attendono con ansia di vedere come si svilupperà questa situazione.