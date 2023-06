Bosco: “Spalletti si è aggiornato, ma Allegri si è interessato esclusivamente all’ippica?”

Il giornalista Andrea Bosco si è soffermato sulla stagione della Juventus di Allegri, facendo riferimento anche al Napoli di Spalletti.

Quanto visto in queste due stagioni in cui Massimiliano Allegri è tornato alla guida della Juventus non ha entusiasmato più di tanto. Un rendimento insufficiente che è addirittura peggiorato nella seconda stagione in cui i bianconeri, oltre alla mancanza di un gioco, di carattere e di tutti quei tratti distintivi che li caratterizzavano anni prima, si sono trovati alle prese con vicende extra campo che non hanno fatto altro che ‘affossare’ la squadra sia da un punto di vista in classifica che di morale. Ovviamente il tutto non da prendere come alibi per una stagione assolutamente non sufficiente.

A soffermarsi e a dettare un bilancio sulla stagione ormai conclusa è il giornalista di fede bianconera Andrea Bosco che, nel suo editoriale per TuttoJuve, ha analizzato l’attuale momento della Juve di Allegri facendo riferimento anche al Napoli di Luciano Spalletti, che da inizio stagione ha saputo cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Ecco le sue parole:

“Allegri li vuole pronti i calciatori: magari “rotti“, ma presumibilmente (molto presumibilmente) pronti. Non ha né pazienza, né voglia per far crescere i giovani. Che si affida a McKennie (detto a scelta “Merendina” o “Casino Ambulante” come un personaggio del film “Convoy“). Che rinnega Bremer. Che non reputa papabili i Gatti e i Fagioli. Che reputa viceversa pronti gli ectoplasmi Paredes e Alex Sandro. Che ha voluto il rinnovo di De Sciglio, bravo ragazzo, ma purtroppo per lui, sistematicamente in infermeria. Che non ha risposte per il flop dei suoi 14 preparatori”.

Bosco ha poi aggiunto: “Vedi Spalletti e il suo Napoli e ti dici testuali parole: cavoli, come si è aggiornato negli ultimi due anni. Vedi la Juve di Allegri e ti chiedi: ma nelle ultime due stagioni, Allegri si è interessato esclusivamente all’ippica?”. Ha concluso il giornalista tifoso della Juventus.