Allegri-Juventus, Pistocchi: “Zero titoli e gioco, ma lo stipendio al 27 del mese gli piace”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso i suoi profili social, ha fatto un bilancio su Massimiliano Allegri alla guida della Juventus.

Il popolo bianconero si divide su Massimiliano Allegri: da una parte chi riconosce al tecnico la capacità di aver tenuto compatta la Juventus nonostante i continui problemi dentro e fuori dal campo e quella di aver lanciato i giovani, dall’altra però c’è chi non vede l’ora di vederlo fuori dalla Juventus per via di un gioco che proprio non va giù.

A trarre un bilancio della stagione con la squadra bianconera è anche il giornalista Maurizio Pistocchi che, attraverso i suoi profili social, ha lanciato una stoccata a Massimiliano Allegri:

“Il bilancio dei due anni di Allegri ; -zero titoli -zero gioco -zero passione -zero in tutto, ma 9mln€ a stagione =18mln€ lordi. Non gli piace allenare ( l’ha detto lui) ma lo stipendio al 27 del mese gli piace, eccome se gli piace. Però quest’anno in ritiro arriverà con un giorno di ritardo. #DiosalvilaJuventus”.

Di seguito il tweet: