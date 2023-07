Napoli-SPAL, il gesto di Rudi Garcia che vale più di mille parole – FOTO

Il tecnico Rudi Garcia ha dimostrato grande coinvolgimento sulla panchina del Napoli durante l’amichevole contro la Spal.

Rudi Garcia, il nuovo allenatore del Napoli Campione d’Italia, ha dimostrato sin da subito di essere coinvolto e determinato nel suo ruolo in panchina. Anche durante la seconda amichevole stagionale contro la Spal, la pioggia incessante non ha scoraggiato il tecnico francese, che ha tenuto il controllo del campo di Carciato tra le Dolomiti di Brenta.

Con poche settimane di lavoro al Napoli, Garcia sembra aver già conquistato una posizione di rilievo nel cuore dei tifosi azzurri. Il suo passato alla Roma gli ha insegnato cosa significhi entrare nell’affetto della tifoseria e ora vuole ripetere l’esperienza con i tifosi partenopei.

Durante il match contro la Spal, le telecamere hanno catturato un gesto significativo di Garcia: non si è mai seduto durante la partita e ha continuato a dare istruzioni ai suoi giocatori, dimostrando una grande energia e determinazione nonostante il maltempo. La pioggia battente non ha intimorito il tecnico azzurro, che è apparso instancabile nel suo ruolo.

Le idee del tecnico francese sono chiare e anche la squadra sembra condividere lo stesso obiettivo. L’ambizione è quella di compiere un’impresa mai riuscita in questa parte del calcio italiano, ma, come sottolinea Garcia, è meglio non parlarne troppo e concentrarsi sul lavoro in campo.