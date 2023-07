Scotto: “Risposta sorprendente di Zielinski al Presidente De Laurentiis”

Piotr Zielinski, rinuncia a parte del suo stipendio pur di rimanere a Napoli. Questa è la sua risposta all’ultimatum del presidente De Laurentiis.

Calciomercato Napoli. Secondo quanto rivela il giornalista del quotidiano il Roma, Giovanni Scotto, Zielinski avrebbe accettato di rinnovare con il Napoli a condizioni economiche più basse pur di non lasciare la squadra. Un gesto d’amore in controtendenza nel calcio moderno.

In controtendenza rispetto alla deriva del calcio moderno, sempre più dominato dal dio denaro, c’è chi è disposto a mettere l’amore per i colori davanti a tutto. È il caso di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, che secondo le indiscrezioni avrebbe accettato di dimezzarsi lo stipendio pur di restare in azzurro.

Una scelta romantica, in risposta all’aut aut del presidente De Laurentiis, che gli aveva intimato: “O rinnovi al ribasso, o sei libero di andare via”. Parole dure, che però hanno sortito l’effetto sperato.

Zielinski, nonostante offerte economicamente più vantaggiose, tra cui quella della Lazio, avrebbe deciso di accettare le condizioni proposte dal Napoli pur di non lasciare la maglia azzurra.

Il polacco è pronto quindi a ridursi l’ingaggio dagli attuali 4,5 milioni a circa la metà, firmando un rinnovo biennale con opzione per il terzo anno. Un gesto d’amore che sa di altri tempi, e che dimostra come non sempre i soldi vengano prima di tutto.

Chissà se l’esempio di Zielinski non possa essere seguito da altri giocatori, in uno sport che ha perso la sua dimensione romantica. Quel che è certo è che, in un calcio dominato sempre più dai miliardi degli arabi, è bello sapere che esistono ancora campioni disposti a rinunciare alle lusinghe del denaro per amore della maglia.