Il Napoli fa gli auguri a Lozano: la risposta social del messicano nonostante le voci di addio

Hirving Lozano compie 28 anni ma il suo futuro con il Napoli resta incerto. Il club celebra il Chucky sui social, lui ricambia nonostante le sirene di mercato.

Calciomercato Napoli. Oggi, 30 luglio, è il compleanno dell’attaccante messicano Hirving Lozano che spegne 28 candeline. Il Napoli ha voluto celebrare il suo numero 11 con un post sui social: “Auguri al Chucky che compie oggi 28 anni“, questa la didascalia che accompagna una foto del giocatore con la maglia azzurra.

Nonostante le voci sempre più insistenti di un suo imminente addio, con il Los Angeles FC in pole position per assicurarselo, Lozano ha prontamente ricondiviso il post di auguri del club partenopeo, dimostrando comunque attaccamento ai colori che veste dal 2019.

Il messicano sembra destinato a lasciare Napoli in questa sessione di mercato, ma il suo contratto scade nel 2024 quindi la società non è costretta a cederlo subito per evitare di perderlo a zero.

Vedremo se gli auguri social del suo 28esimo compleanno saranno gli ultimi da giocatore del Napoli o se alla fine il Chucky deciderà di restare all’ombra del Vesuvio.