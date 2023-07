Calciomercato Napoli, Del Genio: “4 colpi entro l’inizio del campionato”

Paolo Del Genio ha espresso dubbi e perplessità sui nomi circolati finora come possibili acquisti del Napoli in questa sessione di calciomercato.

Intervenuto ai microfoni di Telecapri, Del Genio ha dichiarato: “Tra i profili usciti finora non vedo nomi che possano diventare titolari inamovibili. Si è parlato di Karlsson e Zhegrova, bravi calciatori ma non tali da scalzare uno come Politano“.

Il gionalista ha poi criticato l’immobilismo della società: “Per essere competitivi in Serie A e in Champions League, il Napoli deve chiudere almeno 4 acquisti importanti da qui all’inizio del campionato. Ad oggi non è arrivato ancora nessuno, ma mi aspetto un agosto molto caldo sul fronte mercato, con magari un colpo a settimana“. Ha concluso Paolo Del Genio.