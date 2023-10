De Laurentiis annuncia: “Osimhen è felice, rinnoverà sicuramente”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rassicurato i tifosi al termine della sfida col Real Madrid: “Osimhen è felice, resterà”.

CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato dichiarazioni alquanto rassicuranti dopo la partita contro il Real Madrid al Diego Armando Maradona. Nonostante la sconfitta per 2-3, il Napoli ha ricevuto applausi calorosi dai propri tifosi che hanno assistito ad una performance capace ancora di stupire e divertire. A far contenti ancor di più gli stessi supporters partenopei lo stesso Aurelio De Laurentiis che, presente in tribuna, ha assicurato che Victor Osimhen rinnoverà sicuramente il contratto con il club azzurro: “Osimhen rinnova sicuramente, non c’è un problema”, ha dichiarato il presidente ai giornalisti in mixed zone.

De Laurentiis ha anche elogiato l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, definendolo un grande gentiluomo e un amico: “Carlo Ancelotti è un amico: non l’ho visto, non lo volevo condizionare prima della partita. Adesso starà festeggiando, giusto lasciarlo poi lo rivedrò a Madrid. Un ricordo di Ancelotti? Un grande gentiluomo. Un messaggio al telefono? Lasciamogli godere la serata, domattina lo abbracceremo per telefono”.

Riguardo a Osimhen, ha sottolineato la sua soddisfazione per l’impegno dei calciatori del Napoli e ha affermato che il giocatore nigeriano è felice di rimanere con la squadra: “Sono molto soddisfatto dei miei calciatori, hanno fatto benissimo contro una grandissima squadra. Osimhen è un giocatore sempre forte, fa reparto da solo. Rinnoverà, non c’è problema. A Napoli sono sempre tutti contenti, il loro problema è quando via dalla Campania, non sempre riescono a ripetersi. Ma vi posso garantire che Victor, così come gli altri, sono felici di essere con noi, di giocare per la nostra squadra”, ha affermato De Laurentiis.