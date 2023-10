Arbitraggio deludente, Garcia recrimina: “Quell’angolo non c’era. Ancelotti parlerà del rigore, noi del terzo gol”

Napoli sconfitto in casa dal Real Madrid in Champions League: il tecnico Rudi Garcia deluso dall’arbitraggio.

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid in Champions League, il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha espresso la sua delusione per l’arbitraggio, sottolineando errori cruciali che hanno influenzato il risultato della partita.

In conferenza stampa, Garcia ha commentato la prestazione della sua squadra, non esente da errori, e si è poi soffermato in particolare sulla seconda frazione di gara al Maradona. Nel secondo tempo, il Napoli ha corretto gli errori, ma Garcia ha lamentato il gol del Real Madrid nato da un angolo inesistente: “Molto bene per 20 minuti. Dobbiamo continuare a ripartire da dietro. Non è stato un risultato giusto. La riflessione della squadra dopo l’1-1 non mi è piaciuta, ci siamo fatti imbucare a centrocampo con Bellingham e Valverde. All’intervallo abbiamo corretto questi errori. Quando si soffre di più bisogna chiudere il gioco sulle fasce, anche se Camavinga e Carvajal sono ottimi giocatori”.

“Peccato per il gol sfortunato che abbiamo preso su un angolo sfortunato che non c’era. Ancelotti parlerà del rigore, noi del terzo gol. Mi è piaciuta la reazione del nostro pubblico alla fine della partita, sono tifosi che conoscono il calcio”.