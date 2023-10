Di Lorenzo chiede scusa, Costacurta: “Da quanto non vedevamo un suo errore?”

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha ammesso di aver sbagliato dando il via all’azione del gol del Real Madrid.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si è soffermato al termine della sfida tra Napoli e Real Madrid riconoscendo il suo errore nel corso del match di Champions League. Dopo la sconfitta contro gli uomini di Ancelotti, Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, riconoscendo la sua responsabilità nell’azione che ha portato al gol del Real Madrid. “Una grande gara contro una grande squadra. Dispiace per il loro gol: ho sbagliato io l’uscita della palla”, ha dichiarato il difensore azzurro.

L’errore di Di Lorenzo ha avviato la rimonta del Real Madrid, un gol che ha dato fiducia agli spagnoli e ha portato alla vittoria. “Era la prima volta da tanto tempo che si vedeva un errore del genere da parte di Di Lorenzo: solitamente è impeccabile, non sbaglia mai”, ha commentato Alessandro Costacurta dagli studi di Sky. Nonostante l’errore, Costacurta ha sottolineato come Di Lorenzo resti comunque un grande difensore.

Questo mea culpa del capitano del Napoli arriva dopo una partita avvincente che ha visto la squadra partenopea lottare contro il Real Madrid e non farsi mai dominare, segnali più che positivi per continuare il percorso in Champions.