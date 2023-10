Nuova maglia contro la Fiorentina: ecco la ‘Halloween’ edition – VIDEO

Il Napoli ha presentato la sua nuova maglia a tema Halloween che sarà indossata nella prossima partita contro la Fiorentina.

CALCIO NAPOLI – Il Napoli ha ufficialmente presentato la nuova maglia a tema Halloween. La maglia, ufficialmente denominata “SSC Napoli Maglia Gara Ufficiale Halloween Special Edition 2023/2024”, sarà presto disponibile per l’acquisto presso tutti i rivenditori ufficiali al prezzo di 150 euro.

La maglia sarà indossata nella prossima partita contro la Fiorentina, in programma domenica sera. Questo capolavoro grafico, ispirato al misterioso ambiente del Cimitero delle Fontanelle, promette di catturare l’attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio.

Il design presenta una grafica denominata “Skulls Allover”, in cui i teschi sono i veri protagonisti. La stampa digitale su materiale tecnico traspirante copre sia il corpo che le maniche raglan, con dettagli piping nel caratteristico colore azzurro Napoli. I loghi, realizzati con transfer a rilievo argento, rendono il prodotto unico e prezioso. La maglia è presentata in un esclusivo box e offre una vestibilità Slim Fit. La composizione del tessuto è 82% poliestere e 18% elastane.

