Mertens incanta con il Galatasaray, i napoletani: “Non finiremo mai di rimpiangerlo”

A prendersi la scena nella serata di Champions League tra Manchester United e Galatasaray è stato l’ex Napoli Dries Mertens.

Nella calda serata di Champions League, un’emozione travolgente ha scosso Old Trafford, dove il Galatasaray ha sconfitto il Manchester United, lasciando i tifosi dei Diavoli Rossi increduli. Nonostante la prestazione deludente dell’ex portiere dell’Inter, Onana, è stata la ‘stella’ Dries Mertens a risplendere ancora una volta. L’abile attaccante ha fatto parlare di sé, contribuendo in modo significativo alla clamorosa vittoria turca.

Mertens ha dimostrato ancora una volta di cosa è capace, mettendo a segno giocate spettacolari e dimostrando astuzia nell’approfittare degli errori avversari. Il suo coinvolgimento nell’azione del rigore, frutto di un’opportunità sfruttata con maestria, è stato solo l’inizio. Con un tocco di classe straordinario, ha superato il portiere avversario con un lob delizioso, siglando un gol che ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Galatasaray.

Mertens fa sognare i tifosi del Galatasaray e rimpiangere quelli del Napoli

Ma non è solo il pubblico turco ad ammirare le gesta di Mertens. I tifosi del Napoli, ancora innamorati delle sue gesta passate, hanno riempito i social di elogi per il loro ex eroe. “Avete visto cosa ha fatto Mertens?”. “È il solito genio, con una giocata magistrale ha conquistato il rigore e ha dato slancio all’attacco turco. Non smetteremo mai di rimpiangerlo. Avremmo dovuto tenerlo con noi fino alla fine della sua carriera, indipendentemente da tutto.”

Ma ora, un’ombra di incertezza si insinua tra i pensieri dei tifosi partenopei. Uno “strano sogno” comincia a prendere forma nelle loro menti. “Non so se desidero vederlo come avversario, magari in un Napoli-Galatasaray agli ottavi di finale”, riflettono alcuni. “Sarebbe un sogno realizzato vederlo di nuovo in campo, anche se non con la nostra maglia. Ma dall’altro lato, sarebbe anche un incubo. Vederlo contro di noi potrebbe spezzare il nostro cuore di tifosi affezionati.”

Una cosa è certa: Dries Mertens ha ancora il potere di incantare e far sognare, anche se il colore della maglia che indossa è diverso.