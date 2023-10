De Maggio: “Osimhen-Napoli, a fine stagione le strade si separeranno”

Valter De Maggio, ha parlato del futuro di Victor Osimhen con il Napoli, le offerte dall’Arabia e la valutazione del club azzurro.

CALCIO NAPOLI. Valter De Maggio ha espresso dubbi sul futuro di Victor Osimhen al Napoli ai microfoni del programma “Giochiamo d’Anticipo” trasmesso da Televomero.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, quando interrogato dai giornalisti sulla questione del rinnovo contrattuale di Osimhen, ha risposto con sicurezza: “Rinnovo? Non ci sono problemi, non c’è mai problema. I nostri calciatori sono felici di essere con noi. Quando invece vanno via perdono la strada maestra”.

Tuttavia, De Maggio ha rivelato alcune informazioni interessanti riguardo al futuro del calciatore nigeriano con il club partenopeo. “Calenda ha incontrato undici volte il Napoli nel corso di questa estate, ci sono state delle offerte dall’Arabia e il club azzurro ha valutato 200 milioni il suo calciatore“, ha affermato De Maggio.

Ha poi aggiunto che “Se si chiede tanto è ovvio che poi il diretto interessato voglia parametrare il suo ingaggio rispetto a quanto viene considerato il cartellino. Alla fine della stagione, in cui Osimhen sarà anche assente per un mese e mezzo per la Coppa d’Africa, penso proprio che le strade delle due parti si separeranno“.

Inoltre, De Maggio ha anche condiviso il suo punto di vista sulla recente prestazione di Alex Meret, portiere del Napoli. “Errore del portiere sul gol di Valverde? Io su questa cosa mi arrabbio molto. Abbiamo ascoltato in questi giorni il parere di un grande ex portiere come Dino Zoff, che ha escluso responsabilità dell’estremo difensore azzurro”, ha commentato.