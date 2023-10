Il Napoli è tornato, Sportitalia elogia ADL: “Ci aveva visto giusto!”

La redazione di Sportitalia si è soffermata sull’inizio di stagione del Napoli guidato da Garcia e De Laurentiis.

Il Napoli non ha iniziato brillantemente questa nuova stagione, salvo poi riprendersi in corsa e far ricredere tutti coloro che ci hanno messo pochissimo a criticare il gioco ed il momento degli azzurri guidati da Garcia. A dire la propria è anche la redazione di Sportitalia che ha riconosciuto proprio questa crescita nel corso delle giornate:

“Finalmente il Napoli. Dopo un inizio horror di stagione, la formazione di Rudi Garcia sta iniziando a macinare gioco. La prestazione in Champions League contro il Real Madrid ha dimostrato che i partenopei stanno cancellando le scorie negative dell’inizio di stagione. Garcia è stato giustamente criticato, perché la squadra di quest’anno sembrava la brutta copia di quella che l’anno scorso ha dominato il campionato”.

Sportitalia ha poi aggiunto: “Un gioco che sicuramente non è entusiasmante come lo era la proposta di Luciano Spalletti, ma rispetto all’inizio di stagione i cambiamenti si stanno notando, nel collettivo e in quei singoli che hanno faticato all’inizio. Garcia può essere soddisfatto, aveva giustamente bisogno di tempo perché non è stato facile, non poteva essere facile prendere una squadra perfetta e mantenere lo stesso equilibrio e lo stesso entusiasmo”.

C’è da migliorare, ovviamente, ma Aurelio De Laurentiis ci aveva visto giusto, perché dopo Bologna, nonostante le scorie riguardanti Osimhen, il Napoli è ripartito. Il cammino sarà ancora lungo, ma la strada ora sembra quella giusta”.