Napoli, non solo Conte e Tudor spunta un nome nuovo per il dopo Garcia

Conte è il primo nome per la panchina del Napoli, Igor Tudor il piano b, ma nel casting del Napoli spunta anche Lopetegui.

CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha da tempo un debole per Antonio Conte. Non è la prima volta che tenta di portare l’ex allenatore di Juventus e Inter a Napoli. Tuttavia, le circostanze sembrano ora più favorevoli. Conte, attualmente senza una squadra, sembra aperto all’idea di unirsi al club azzurro.

Ma se la trattativa con Conte dovesse fallire, c’è un piano B: Igor Tudor. L’allenatore croato è noto per la sua duttilità e la sua capacità di mantenere un buon ambiente nello spogliatoio. Ma c’è un altro nome che sta emergendo come possibile candidato: Julen Lopetegui.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Lopetegui è un’opzione che non dovrebbe essere scartata a priori. “Napoli, non solo Conte e Tudor per il dopo Garcia: proposto Lopetegui“, scrive il quotidiano. Lopetegui ha una carriera di rilievo, avendo allenato il Real Madrid e vinto titoli europei con il Siviglia.

Nonostante le altre opzioni, De Laurentiis sembra determinato a convincere Conte a unirsi al Napoli. Il presidente del club partenopeo è noto per la sua ambizione e sembra che farà di tutto per portare un allenatore di alto profilo a Napoli, con Conte come sua prima scelta.

Conte rimane la prima scelta per la panchina del Napoli, nuovi nomi come Tudor e Lopetegui entrano nel radar del club. Con diverse opzioni sul tavolo, sarà interessante vedere quale direzione prenderà il Napoli nel prossimo futuro.