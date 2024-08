Rinnovo Kvaratskhelia, CRC: “Se ne parlerà attivamente solo da settembre in poi”

Il Napoli attende la chiusura del mercato per avviare le trattative per il prolungamento del contratto di Kvaratskhelia.

Nel calderone del calciomercato e dei rinnovi contrattuali, uno dei temi più discussi in casa SSC Napoli è quello del futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Mentre la squadra partenopea continua a prepararsi per la nuova stagione, i tifosi si interrogano sull’eventualità di un prolungamento del contratto del talentuoso esterno georgiano.

Attualmente, Kvaratskhelia sta dimostrando la sua qualità durante le amichevoli estive a Castel di Sangro, dove è regolarmente tra i migliori in campo. Nonostante la sua assenza durante la prima parte del ritiro a Dimaro Folgarida, dovuta al supplemento di vacanze concesso per la partecipazione agli Europei in Germania, il giocatore si è recentemente unito ai suoi compagni di squadra.

Secondo quanto riportato da Radio CRC, emittente ufficiale del Napoli, il rinnovo del contratto di Kvaratskhelia non sarà affrontato fino a settembre. “Solo da settembre in poi, si ragionerà attivamente sul prolungamento di contratto di Khvicha Kvaratskhelia,” ha chiarito la redazione del canale. Nonostante le trattative per un’estensione siano in fase preparatoria, il club ha deciso di attendere la conclusione della sessione estiva di mercato prima di intensificare le discussioni.

Nel frattempo, Kvaratskhelia ha mostrato grande serenità e concentrazione, focalizzandosi sul suo lavoro e sull’impegno per la nuova stagione. La sua attitudine positiva e la dedizione al gruppo sono state evidenti durante le amichevoli, alimentando le aspettative dei tifosi e confermando il suo ruolo cruciale nel progetto azzurro.