Conferenza di presentazione di Rafa Marin: “Un sogno che si realizza giocare in un grande club come il Napoli”

Segui in diretta la conferenza stampa di presentazione di Rafa Marin, nuovo difensore del Napoli. Aggiornamenti in tempo reale da Castel di Sangro.

Benvenuti alla diretta della conferenza stampa di presentazione di Rafa Marin, nuovo difensore del Napoli. L’evento si sta svolgendo al Teatro Tosti di Castel di Sangro, sede del ritiro estivo della squadra allenata da Conte. Seguiremo in tempo reale le dichiarazioni del giocatore.

Le prime dichiarazioni di Rafa Marin

Ecco le parole del difensore del Napoli. Ore 15:00 – Rafa Marin inizia la conferenza:

Conte mi aiuterà

“Tutte le squadre sono diverse, con Conte imparerò molto, sarà un allenatore che mi aiuterà a crescere nel presente e nel futuro. All’Alaves si giocava per la salvezza, qui è tutto diverso, il mister ci chiede di attaccare di più”.

Ancelotti

“Il Real Madrid ha diritto di recompra? La mia unica motivazione è far bene con il Napoli, questa è la cosa più importante. Non ho parlato con Ancelotti perché ero reduce dal prestito all’Alaves”.

Dovbyk

“Il Girona è una grande squadra e lo ha dimostrato lo scorso anno. Gioca molto sul possesso palla ma noi siamo forti in difesa. Sarà un’amichevole complicata. Ci servirà per prepararsi alla gara di Coppa Italia. Dovbyk è un attaccante molto forte, rapido, sa giocare spalle alla porta ed è pericoloso nel gioco aereo”.

Ho cantato in ritiro

“Titolare? Non dipende da me, io cercherò di farmi trovare sempre pronto. Curiosità in ritiro? L’altro giorno tutti i nuovi abbiamo dovuto cantare, all’inizio mi vergognavo ma poi ho sorriso rivedendo i video, è stato un momento per fare squadra”.

Al Real Madrid ho imparato tanto

“Il mondo Real Madrid mi ha insegnato tante cose sin da quando ero bambino, ad esempio il valore del lavoro, dare tutto fino alla fine, affidarsi al lavoro e non alla fortuna. Porterò qui a Napoli tutti gli insegnamenti avuti”.

Non potevo fare scelta migliore

“Tifosi Real dispiaciuti per il mio addio? Sono molto contento di essere a Napoli, non potevamo fare scelta migliore io e la mia famiglia. Gioco in un grande club e in Serie A, un’opportunità che non volevo farmi scappare”.

Si lavora tanto in allenamento, in Spagna è diverso

“Gli allenamenti con Conte sono duri ma ci adattiamo, in Spagna è diverso. Ho sofferto un po’ all’inizio. Sappiamo che lavoriamo tanto adesso per raggiungere l’obiettivo alla fine”.

Giocare anche come centrale a sinistra

“Posso giocare anche come braccetto a sinistra o al centro, non ci sarebbero problemi per le mie caratteristiche. Conte mi sta impiegando sulla destra ma mi sentirei ovunque a mio agio”.

Le mie caratteristiche

“Mi considero un difensore forte in area di rigore e nell’uno contro uno, ma anche di testa e coi piedi. Mi considero un giocatore con carattere. In questi giorni mi sto adattando alle richieste di Conte che mi chiede di attaccare di più”.

Albiol

“Ho sentito Albiol? Purtroppo non ho avuto l’opportunità di parlare con lui. L’anno scorso abbiamo giocato contro. Si tratta di un grandissimo giocatore e di una grandissima persona. Non ho nessun tipo di preferenza sul mio compagno a destra a tutta fascia. Decide l’allenatore. Chi gioca nel Napoli è forte e ha qualità, ognuno ha la propria. Abbiamo tanta qualità per affrontare ogni situazione tattica”.

Napoli un sogno

“Per me è un sogno che si realizza giocare in un grande club come il Napoli. Ho sempre voluto giocare in Serie A e sono contento della decisione. I compagni mi hanno accolto bene.

Sergio Ramos idolo

“Il mio idolo è sempre stato Sergio Ramos. È stato un punto di riferimento per me per la sua grinta dentro e fuori dal campo. Stiamo giocando con la linea a 5 e Conte mi sta provando da braccetto destro ma sono un giocatore poliedrico e sono pronto a fare qualsiasi ruolo.”

Conferenza finita

Si conclude qui la conferenza stampa del nuovo difensore del Napoli, Rafa Marin.



Aggiornate questa pagina per le dichiarazioni in diretta dalla conferenza stampa di Rafa Marin. Condividete le vostre impressioni nei commenti e restate connessi su napolipiu.com per tutte le novità dal ritiro del Napoli!