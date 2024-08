SKY – Napoli sceglie tra Cheddira e Simeone: ecco chi partirà

Il Napoli ha deciso quale attaccante cedere tra Cheddira e Simeone. Le ultime da Sky Sport sul mercato degli azzurri e il futuro dei due centravanti.

Il Napoli sembra aver preso una decisione riguardo il futuro dei suoi attaccanti di riserva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club partenopeo avrebbe scelto quale tra Walid Cheddira e Giovanni Simeone cedere in questa sessione di mercato.

Cheddira o Simeone: il Napoli ha deciso

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha fatto chiarezza sulla situazione ai microfoni di Radio Marte:

“Cheddira-Simeone: chi parte? Il primo, anche per un discorso di opportunità: piace al Cagliari e all’estero. È più facile da piazzare anche per prezzo e salario. C’è poi un discorso di solidità: Cheddira ha fatto vedere di essere un buon giocatore altrove, mentre Simeone ha dimostrato di essere un buon attaccante nel Napoli. Da capire che ne pensi il Cholito, che ancora una volta non sarà titolare”.

Le prestazioni di Cheddira e Simeone nei ritiri

Walid Cheddira si è messo in luce nella prima parte del ritiro a Dimaro Folgarida, in Trentino. D’altra parte, Giovanni Simeone sta dando maggiori certezze nelle amichevoli disputate a Castel di Sangro, ricordando a tutti perché, nell’anno dello Scudetto, Luciano Spalletti lo teneva in grande considerazione come prima alternativa a Victor Osimhen.

Il futuro di Osimhen e le scelte del Napoli

Mentre si decide il futuro di Cheddira e Simeone, Victor Osimhen continua a non giocare partite ufficiali per scongiurare il pericolo di infortuni, alimentando le voci di mercato sul suo conto.

