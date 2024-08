DS Frosinone: “Brescianini resta. Seguaimo un calciatore del Napoli. Vi dico una cosa su Manna”

Guido Angelozzi, DS del Frosinone, parla di Brescianini, obiettivo del Napoli, e di Iaccarino. Elogi per Manna.

Guido Angelozzi, Direttore Sportivo del Frosinone, ha rilasciato dichiarazioni importanti ai microfoni di Radio CRC, toccando vari temi di mercato e non solo, con particolare attenzione al Napoli.

Angelozzi su Brescianini, obiettivo del Napoli

Riguardo Marco Brescianini, centrocampista nel mirino del Napoli e dell’Atalanta, Angelozzi è stato chiaro:

“Brescianini è un giocatore del Frosinone, è forte e non vogliamo darlo. Prima di cederlo, abbiamo bisogno di sostituti. Se poi troveremo qualche sostituto all’altezza pronto per giocare, ne possiamo riparlare.”

Il DS del Frosinone elogia Manna del Napoli

Angelozzi ha speso parole di elogio per Giovanni Manna, nuovo dirigente del Napoli:

“Giovanni Manna è giovanissimo, ma farà una carriera d’altissimo livello, perché preparatissimo. È un Angelozzi giovane. […] Ha tutto. È giovane, ma che vuol dire? Se uno è bravo, l’età non conta. Di esperienza ne ha e il Napoli, secondo me, ha fatto un gran colpo, prendendolo.”

Interesse per Iaccarino del Napoli

Sul centrocampista del Napoli, Gennaro Iaccarino, Angelozzi ha espresso apprezzamento:

“Cosa penso del centrocampista Gennaro Iaccarino? Ottimo giocatore, mi piace: giovane, con grande personalità, tecnico, anche se in quel ruolo abbiamo un altro ragazzo del 2006, Isak Vural, e penseremo a lanciare lui.”

Commenti su Soulé e Barrenechea

Angelozzi ha anche commentato la cessione di Soulé e Barrenechea da parte della Juventus:

“Sono due giocatori splendidi, forti, giovani. La Juve, se li ha venduti, non li ha ritenuti poco validi tecnicamente, ma utili per fare cassa in tempi brevi. […] Per me, faranno entrambi una grande carriera.”

