Chiariello: “Tre scenari per Osimhen. Lukaku? Il Napoli rischia di perderlo”

Umberto Chiariello analizza la situazione Osimhen-Lukaku al Napoli. Tre possibili scenari e il rischio di perdere l’attaccante belga. Le dichiarazioni a Radio CRC.

Umberto Chiariello è intervenuto a Radio CRC nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, analizzando la complessa situazione di mercato del Napoli, in particolare riguardo Victor Osimhen e Romelu Lukaku.

La situazione Osimhen: clausola senza scadenza

Chiariello ha chiarito la situazione contrattuale di Osimhen:

“La questione Osimhen è complicata, perché non è prevista (a meno che ci sia, ma non mi risulta) una deadline nel contratto. […] Per questo motivo teoricamente chiunque raggiunga un accordo con il calciatore e il suo entourage ed è disposto a versare la clausola rescissoria, lo può portare via fino all’ultimo secondo del calciomercato e il Napoli non può opporsi.”

Il rischio Lukaku: il tempo stringe

il giornalista ha evidenziato il rischio legato ai tempi dell’operazione Lukaku:

“Se si dovesse aspettare troppo per la cessione di Osimhen, il rischio è che Lukaku poi sia meno disponibile. Lukaku non fa il benefattore, quindi se passa troppo tempo, potrebbe cominciare a guardarsi attorno e qualche bella offerta, anche più ricca del Napoli, la troverebbe di sicuro.”

I tre scenari possibili secondo Chiariello

Scenario ideale: “La situazione si risolve in poco tempo: Lukaku viene a Napoli, Osimhen va dove deve andare (per non meno di 100 milioni) e siamo tutti tranquilli, Conte per primo.” Osimhen resta: “Osimhen resta a Napoli e Lukaku non verrà. Non ci strapperemo i capelli, perché sul piano tecnico per noi sarebbe qualcosa di straordinario.” Situazione protratta: “Il Napoli ha in organico Cheddira, Simeone e Raspadori: tre calciatori che nelle gambe complessivamente hanno 35-40 gol. […] Se anche la situazione si mettesse nella peggiore delle ipotesi, abbiamo in organico attaccanti al livello per battere le prime sfidanti.”

La precisazione di Chiariello

Il giornalista ha voluto chiarire un possibile fraintendimento:

“Non ho mai detto che il Napoli affronterà il campionato con questi tre. Far credere che io abbia detto che il Napoli è coperto in attacco perché ha Raspadori, Cheddira e Simeone che valgono 40 gol è farmi passare per scemo. E io non ci sto.”

Cosa ne pensate dell’analisi di Chiariello? Quale scenario ritenete più probabile per il Napoli? Condividete le vostre opinioni e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli!