Compleanno Conte: Spuntano i like di Lukaku e Chiesa: indizi di mercato?

Antonio Conte festeggia 55 anni: i like social di Lukaku e Chiesa al post del tecnico alimentano le voci di mercato.

Antonio Conte ha festeggiato i suoi 55 anni in ritiro con il Napoli. Un evento apparentemente ordinario che ha invece acceso i riflettori sul mercato azzurro, grazie ad alcuni like “sospetti” sui social.

Conte al centro del mercato Napoli: i like di Lukaku e Chiesa fanno sognare i tifosi

Tra i numerosi auguri ricevuti da Conte sui social, due in particolare hanno attirato l’attenzione: quello di Romelu Lukaku e, sorprendentemente, di Federico Chiesa. Se il like del centravanti belga non stupisce, essendo da tempo nel mirino del Napoli e in attesa di potersi trasferire per ritrovare Conte, quello dell’esterno della Juventus ha acceso nuove speculazioni di mercato.

Il gesto social di Lukaku potrebbe essere interpretato come un ulteriore segnale della sua volontà di vestire l’azzurro, confermando una pista di mercato già calda. D’altra parte, il like di Chiesa apre scenari inaspettati. L’esterno bianconero, da tempo nel mirino di Conte, sembra essere in uscita dalla Juventus, e questo apprezzamento potrebbe indicare un possibile interesse reciproco con il Napoli.

Questi semplici like hanno riacceso l’entusiasmo intorno al mercato del Napoli. Se l’arrivo di Lukaku sembra essere legato alla partenza di Osimhen, l’ipotesi Chiesa rappresenterebbe un colpo a sorpresa per rinforzare il reparto offensivo azzurro. La presenza di Conte sembra essere un fattore di attrazione per giocatori di alto livello, pronti a mettersi in gioco in un nuovo progetto ambizioso.

Cosa ne pensate di questi possibili sviluppi di mercato? Lukaku e Chiesa potrebbero davvero vestire l’azzurro nella prossima stagione? Condividete le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli!