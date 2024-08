Napoli, Conte in attesa: tre nomi sul taccuino di Manna

Il mercato del Napoli entra nel vivo: Conte chiede rinforzi, Manna valuta tre profili. La situazione Osimhen complica le strategie azzurre.

Il ritiro di Castel di Sangro procede, ma il Napoli è chiamato a risolvere questioni di mercato cruciali per la prossima stagione. Antonio Conte, nuovo timoniere azzurro, attende rinforzi per plasmare la squadra secondo la sua visione.

Manna al lavoro: tre profili nel mirino

La priorità del tecnico salentino resta l’attacco. Con il futuro di Victor Osimhen ancora incerto, Conte spinge per avere alternative valide. Il nome di Romelu Lukaku circola con insistenza, ma ogni mossa è legata alla risoluzione del caso Osimhen.

Il direttore sportivo Giovanni Manna non resta con le mani in mano. Tre nomi sono finiti sul suo taccuino: Gilmour, Brescianini e Neres. Profili diversi per caratteristiche e ruolo, ma accomunati dall’interesse del club partenopeo.

Tuttavia, la politica del Napoli è chiara: senza cessioni, non ci saranno nuovi acquisti. Una strategia che potrebbe rallentare le operazioni in entrata, con il rischio di non accontentare appieno le richieste di Conte.

Il nodo Osimhen blocca il mercato

La situazione di Victor Osimhen resta il fulcro delle strategie di mercato azzurre. La sua eventuale partenza libererebbe risorse importanti, ma finché non si sblocca questa situazione, il Napoli resta in una posizione di stallo.

Conte, consapevole dell’importanza di avere una rosa completa il prima possibile, attende sviluppi. Il tempo stringe e la pazienza del tecnico potrebbe essere messa alla prova se la situazione non si sbloccherà a breve.

Per gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.