Napoli, Conte aspetta il nuovo attaccante. Ecco cosa filtra – CorrSport

Antonio Conte aspetta il nuovo attaccante per il suo Napoli. La situazione Osimhen in stallo. Gli ultimi aggiornamenti.

Antonio Conte è soddisfatto del lavoro svolto dal Napoli sul mercato, ma chiede una rapida risoluzione della situazione legata a Victor Osimhen. L’allenatore pugliese freme per avere chiarezza sul ruolo di centravanti per la prossima stagione.

Napoli, Conte aspetta l’attaccante

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte apprezza le mosse di mercato del club: “Il signor Antonio è molto soddisfatto del lavoro in campo e delle prime operazioni della società sul mercato: il super colpo Buongiorno; la grande chance a zero di nome Spinazzola; l’investimento Marin; le conferme di Kvara e Di Lorenzo, con pubblico riconoscimento delle mosse di De Laurentiis; e poi quelle di Anguissa e Lobotka.”

Tuttavia, l’allenatore “inizia ad avere una certa fretta di scoprire una serie di cose. A cominciare dal volto del centravanti di una squadra che al momento, considerando i dubbi sul futuro di Osimhen, Simeone e Cheddira può contare sulla certezza di nome Raspadori“.

Brescianini nel mirino del Napoli: la situazione

Parallelamente, il Napoli sta lavorando per rinforzare il centrocampo. Il Corriere dello Sport riporta: “Ben avviati anche i discorsi con il Frosinone per il centrocampista cresciuto nel Milan. Brescianini, come Gilmour, sa dell’interesse del Napoli e aspetta. Su di lui anche l’Atalanta e club stranieri.”

La trattativa per Brescianini si inserisce in un quadro di mercato complesso, con il Napoli impegnato su più fronti per costruire una squadra competitiva secondo le richieste di Conte.

