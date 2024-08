Napoli-Girona, sorpresa Osimhen: Possibile convocazione per il nigeriano

Napoli-Girona: Osimhen potrebbe essere convocato. Conte lo schiera in allenamento. Ultimi sviluppi dal ritiro di Castel di Sangro.

L’ultima amichevole del Napoli a Castel di Sangro contro il Girona potrebbe riservare una sorpresa: la convocazione di Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, la situazione dell’attaccante nigeriano sembra aver subito una svolta nelle ultime ore.

Osimhen: protagonista nell’allenamento del Napoli

Finora, la preparazione di Osimhen è stata caratterizzata da allenamenti prevalentemente atletici, evitando partitelle e contatti per scongiurare infortuni. Tuttavia, ieri si è registrato un cambiamento significativo.

Repubblica riporta: “Victor Osimhen è stato schierato da Antonio Conte nella sfida in famiglia: ha giocato nella squadra delle alternative, assieme a Simeone e Ngonge.

Questa sicuramente è una notizia più del gol (è il suo pane quotidiano) realizzato dal numero 9 azzurro, finora ai margini della preparazione estiva del Napoli.”

Osimhen verso la convocazione per Napoli-Girona?

Questa nuova partecipazione attiva di Osimhen agli allenamenti apre scenari inaspettati per l’amichevole di oggi. “Adesso la situazione potrebbe cambiare tanto che non è da escludere una sua convocazione per il match di oggi pomeriggio (inizio alle 18.30, diretta su One Football) contro il Girona”, scrive il quotidiano.

La possibile convocazione di Osimhen per Napoli-Girona rappresenterebbe una svolta significativa nel ritiro azzurro, considerando le voci di mercato e le incertezze sul futuro del giocatore.

Per tutti gli aggiornamenti su Napoli-Girona e sulla situazione di Osimhen, continuate a seguire napolipiu.com.