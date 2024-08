Osimhen-Napoli situazione complicata. La reazione di Conte. Lukaku bloccato

Il futuro di Osimhen blocca il mercato del Napoli. Conte alle prese con una situazione inedita, Lukaku in attesa. Gli scenari possibili.

Il futuro di Victor Osimhen al Napoli si tinge di giallo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la situazione ha assunto contorni surreali, con ripercussioni inaspettate sul mercato e sulla panchina azzurra.

Osimhen, situazione senza precedenti: Conte spiazzato

Il quotidiano partenopeo descrive uno scenario inedito: “È tutto talmente surreale. Non giocherà nemmeno l’ultima amichevole col Girona, per lui a Napoli non c’è spazio e mai prima d’ora si era vissuto una situazione così surreale.” Questa gestione ha colto di sorpresa anche Antonio Conte, che si trova a dover pianificare la stagione con questa pesante incognita.

“Anche Conte è sorpreso dalla gestione di una faccenda che è ancora complicata immaginare come si concluderà,” riporta Il Mattino, evidenziando come la situazione Osimhen stia influenzando non solo il mercato, ma anche la preparazione tattica della squadra.

Osimhen blocca Lukaku: scenario clamoroso

La situazione di Osimhen ha ripercussioni dirette sul possibile arrivo di Romelu Lukaku. “Victor Osimhen è la capitale economica di un mercato che non può sbloccarsi senza uscite,” spiega Il Mattino. “Romelu vuole tornare da Conte e aspetterà il Napoli fino all’ultimo istante utile, non considera altre offerte e si sta allenando da solo a Cobham per farsi trovare pronto quando destino e destinazione di Victor saranno chiariti.”

