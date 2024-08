Zielinski: “Vi spiego perché ho scelto l’Inter. Rifiutai l’Arabia per il Napoli”

Piotr Zielinski si racconta: la scelta dell’Inter, il rifiuto dell’Arabia, il ricordo di Napoli e le aspettative per il futuro. L’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Piotr Zielinski, ex centrocampista del Napoli ora all’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, rivelando dettagli sulla sua scelta di trasferirsi a Milano e sul suo passato a Napoli.

Zielinski sull’arrivo all’Inter e l’impatto con Inzaghi

“Il primo impatto con Inzaghi? Ottimo, sia con lui che con lo staff, parliamo già molto,” ha dichiarato Zielinski. “Rispetto al passato, devo lavorare in maniera diversa quando non abbiamo la palla, ma sono meccanismi che impari un po’ alla volta. Non avevo mai fatto una preparazione così dura, ma è solo un bene: sono sicuro che vedrò gli effetti più avanti.”

Il ricordo di Napoli e l’adattamento a Milano

Sul cambio di città, Zielinski ha commentato: “A Napoli ho passato anni indimenticabili: ho pure comprato casa poco prima di lasciare la città, quindi ci tornerò. Adesso è il momento di vivere e scoprire Milano: anche qui ho trovato un bel sole!”

La scelta dell’Inter e il rifiuto dell’Arabia

Zielinski ha spiegato la sua scelta: “Avevo altre possibilità, in Italia e all’estero. C’erano anche club disposti a pagare qualcosa a gennaio, ma guardando le qualità dei giocatori dell’Inter e il modo in cui venivano messi in campo da Inzaghi ho pensato che fosse il posto giusto. Ho scelto il progetto senza dubbi e ho aspettato.”

Riguardo l’offerta dall’Arabia, ha rivelato: “Quando mi cercavano ci ho pensato un giorno o due, ma poi ho deciso con la mia famiglia di restare a Napoli: c’erano molti soldi in ballo, ma mi interessa più la vita.”

Il confronto tra Inter e Napoli

Sulla differenza tra le due squadre, Zielinski ha osservato: “Diciamo che qua all’Inter c’è più abitudine alla vittoria, non c’è il rischio di farsi prendere troppo dall’entusiasmo e questo può aiutare nel ripetere grandi risultati. Attorno a me vedo solo una grandissima voglia di confermarsi.”

Le emozioni per Inter-Napoli

Pensando al prossimo Inter-Napoli, Zielinski ha ammesso: “Mi emoziono già, sarà diverso ma bello. I napoletani mi vogliono bene, come io voglio bene a loro: ho difeso i loro colori con tutto me stesso. Ora devo fare la stessa cosa con i nuovi tifosi, per questo farò di tutto perché vinca l’Inter.”

