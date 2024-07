Cessione Osimhen bloccata, il nigeriano sarà a Castel di Sangro. L’Arabia rischia di diventare la sua ultima opportunità

Il centravanti nigeriano Victor Osimhen si unisce alla squadra mentre le trattative per la sua cessione restano in sospeso.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Victor Osimhen, il centravanti nigeriano, si prepara a raggiungere Castel di Sangro con il Napoli nonostante la mancata cessione che lo avrebbe potuto portare altrove. Secondo il Corriere dello Sport, la situazione attuale vede Osimhen ancora saldamente legato al club partenopeo, nonostante i persistenti tentativi di altre squadre di assicurarsene i servigi.

L’edizione odierna del giornale rivela che nessuna squadra ha ancora versato la clausola rescissoria di 130 milioni di euro per il giocatore, il che significa che Osimhen partirà per il ritiro estivo insieme alla squadra, pronto a prepararsi per la nuova stagione.

“Nessuno paga ancora la clausola di Osimhen e il centravanti parte con la squadra anche per Castel di Sangro. A poco più di tre settimane dall’inizio del prossimo campionato, la maglia numero 9 appartiene ancora al nigeriano, che da più di un mese attende novità dal suo agente, Roberto Calenda, per fare le valigie”.

Si riapre la pista araba

Il sogno del nigeriano di approdare in Premier League è stato accantonato a favore di altre opzioni, tra cui un’offerta dal PSG che non si è concretizzata. Attualmente, si riapre la possibilità di un trasferimento in un club arabo, con Al-Ahli e Al-Hilal pronti a intervenire, sebbene Osimhen preferirebbe rimanere in Europa.

“Il sogno di una vita era la Premier, poi si è fatta strada la pista Psg, ora si riapre quella araba, l’ultima presa in considerazione a inizio estate che, però, può diventare anche l’unica se nei prossimi giorni non dovesse ridursi la distanza tra domanda e offerta con il club di Parigi. Osimhen resta al Napoli chissà fino a quando, d’altronde squadre disposte a pagare la clausola da 130 milioni latitano. De Laurentiis è disposto a rivedere la cifra finale ma non si allontana dalle tre cifre. A queste condizioni, nonostante la presenza di Campos che portò Osimhen al Lilla e spinge per il suo arrivo, il Psg non procede, anche perché in attacco c’è abbondanza con Kolo Muani e Gonçalo Ramos ancora in rosa”.

Il presidente del Napoli, De Laurentiis, si è detto disposto a trattare il prezzo del giocatore, ma rimane saldo sulle sue richieste economiche, rendendo complicata una possibile cessione. Nel frattempo, il giocatore continuerà ad allenarsi sotto la guida di Conte, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative.

“I francesi arrivano massimo a 90 milioni e hanno posto il veto su Lee Kang-in come possibile contropartita. Ecco, allora, rispuntare la pista araba. L’Al-Ahli e l’Al-Hilal sono alla finestra, attendono di capire l’evolversi dell’affare sull’asse Psg-Napoli prima di procedere ufficialmente. Osimhen vorrebbe restare in Europa, ma l’Arabia rischia a breve di diventare l’ultima opportunità, intanto continuerà ad allenarsi agli ordini di Conte”, riferisce il noto quotidiano sportivo.