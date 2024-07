Lukaku-Napoli, svolta sui diritti d’immagine: nuovi contatti e dettagli dell’offerta

Napoli accelera per Lukaku: ok ai diritti d’immagine. Trattativa in corso. Di Marzio rivela i dettagli dell’accordo.

Napoli-Lukaku: i dettagli dell’accordo

NAPOLI – La trattativa tra il Napoli e Romelu Lukaku entra in una fase decisiva. Gianluca Di Marzio di Sky Sport riporta importanti aggiornamenti sulla situazione.

Secondo Di Marzio, oggi ci sono stati nuovi contatti tra la SSC Napoli e l’entourage di Lukaku. Il club partenopeo sta trattando un accordo triennale da 6 milioni di euro più bonus a stagione. La novità significativa è che all’attaccante belga verrebbero accordati anche i diritti d’immagine.

Di Marzio interpreta questo sviluppo come “un segnale di come il Napoli conti sempre di trovare una soluzione per l’uscita di Osimhen“.

La trattativa con il Chelsea

Parallelamente, prosegue la negoziazione con il Chelsea. Il club londinese chiede 35 milioni di euro più bonus per il cartellino di Lukaku. Il Napoli spera di chiudere l’operazione con un’offerta di 25 milioni di euro.

Di Marzio aggiunge che “si cercherà di trovare un punto d’intesa” tra le due società.

