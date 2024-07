SKY: “Napoli, blitz per Brescianini: superata l’Atalanta. I dettagli”

Napoli in pole per Brescianini: superata l’Atalanta. Frosinone chiede 12 milioni. Conte lo vuole, ma serve cedere Gaetano o Cajuste. I dettagli.

Brescianini – Napoli, primo obiettivo: i dettagli della trattativa

NAPOLI – Il Napoli accelera per Marco Brescianini. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, il club partenopeo avrebbe effettuato un sorpasso sull’Atalanta nella corsa al centrocampista del Frosinone, diventando ora la squadra in pole position per il suo acquisto.

Sky Sport rivela che Brescianini è diventato l’obiettivo numero uno del Napoli per rinforzare il centrocampo. Il giocatore piace particolarmente ad Antonio Conte per le sue caratteristiche tecniche e tattiche. Il Frosinone chiede 12 milioni di euro per il cartellino, con il Milan che detiene il 50% sulla futura rivendita, equivalente a circa 5-6 milioni di euro sul prezzo totale.

Una cessione necessaria per l’arrivo di Brescianini

Per concretizzare l’acquisto di Brescianini, il Napoli dovrà prima effettuare una cessione. Secondo Sky, i candidati principali a lasciare il club sono Gianluca Gaetano o Jens Cajuste, con quest’ultimo che potrebbe trovare una sistemazione all’estero.

Le strategie di Conte per il nuovo Napoli

L’interesse per Brescianini si inserisce nel piano di rinnovamento della rosa azzurra voluto da Antonio Conte. Il nuovo allenatore sta lavorando con la società per costruire una squadra competitiva per la stagione 2024-2025, con un focus particolare sul rafforzamento del centrocampo.

Continuate a seguire Napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Brescianini e le altre mosse di mercato del Napoli. Cosa ne pensate di questo possibile acquisto? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.