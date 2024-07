SKY: “Osimhen-PSG in stallo: Napoli bloccato su Lukaku, i retroscena”

PSG frena su Osimhen, Napoli non può chiudere Lukaku. Sky rivela: parigini vogliono sconto, azzurri attendono tesoretto. Tutti i dettagli.

Il PSG temporeggia su Osimhen: le ragioni

NAPOLI – La trattativa per il trasferimento di Victor Osimhen al Paris Saint-Germain si complica, bloccando di conseguenza l’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli. Sky Sport 24 rivela gli ultimi sviluppi sul calciomercato azzurro.

Secondo Sky Sport, il PSG sta temporeggiando per due motivi principali. In primis, il club parigino deve cedere alcuni giocatori prima di poter finalizzare l’acquisto di Osimhen. Inoltre, i francesi sperano di ottenere uno sconto sulla clausola rescissoria di 120 milioni di euro, considerando la stagione non brillante del Napoli e dello stesso attaccante nigeriano.

Lukaku-Napoli: accordo pronto, ma bloccato

La mancata cessione di Osimhen sta rallentando anche l’operazione Lukaku. Sky Sport rivela che esiste già un accordo tra il Napoli e l’attaccante belga per un contratto triennale da 6 milioni più bonus. Tuttavia, il club partenopeo non può permettersi due centravanti di primo piano e la cessione di Osimhen è necessaria per finanziare l’acquisto di Lukaku.

Il Chelsea chiede 35 milioni per Lukaku, cifra che il Napoli vorrebbe abbassare. Nonostante ciò, sembra che un accordo potrebbe essere trovato una volta sbloccata la situazione Osimhen.

Le strategie di mercato di Conte

Questi sviluppi influenzano direttamente le strategie di mercato di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico sta lavorando per costruire la squadra 2024-2025, ma le incertezze sul fronte attaccanti complicano i suoi piani.

Restate sintonizzati su Napolipiu.com per gli ultimi aggiornamenti sulle trattative Osimhen-PSG e Lukaku-Napoli. Cosa ne pensate di questi sviluppi? chi preferireste vedere in maglia azzurra la prossima stagione? Commentate sulla nostra pagina Facebook.