Caiazza: “Il Napoli potrebbe stupire con due colpi a sorpresa. Conte farà qualche altra telefonata”

Il giornalista del Roma, Salvatore Caiazza, si è soffermato sulle prossime mosse di Antonio Conte in ottica mercato.

Il Napoli si prepara a un’estate di mercato intensa sotto la guida di Antonio Conte, con il club partenopeo che mira a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Salvatore Caiazza, giornalista del Roma, ha delineato le ultime novità riguardanti i piani di Conte, sottolineando l’importanza delle mosse strategiche in arrivo.

Durante un intervento su “Napolimagazine live” su Radio Punto Zero, Caiazza ha evidenziato le sfide e le opportunità che il Napoli affronta sul mercato. Il tecnico italiano sembra essere in procinto di fare ulteriori mosse decisive, confermando la sua influenza nel club. “Conte farà qualche altra telefonata”, ha anticipato Caiazza, suggerendo che il mercato del Napoli non è ancora chiuso.

Secondo Caiazza, il Napoli potrebbe stupire con due colpi a sorpresa. “Il mercato è lungo”, ha dichiarato il giornalista, evidenziando le necessità specifiche del club partenopeo. Conte sembra orientato a rafforzare diverse posizioni chiave, con un occhio di riguardo per il reparto centrocampisti dopo le incertezze legate a Zielinski e altri giocatori. Ecco quanto riferito da Caiazza:

“Di Lorenzo? Un annata no non può distruggere tutto, bisogna dargli fiducia, andare avanti e confermargli la fascia di capitano. In Europa nessuno può spendere tanti soldi, basti pensare che Mbappè sia andato via a parametro zero. Osimhen è destinato ad andare via, Conte aspetta Lukaku, che si è già messo all’opera con i dettami di Conte. Le difficoltà verranno risolte. Lindstrom e Ostigard andranno via”.

Valutazione delle opzioni di mercato

Caiazza ha sollevato anche dubbi riguardo alcune decisioni del Napoli, come il comunicato su Hermoso e la posizione di Ngonge. Il giornalista ha sottolineato l’importanza di trovare un sostituto adeguato per Zielinski, sottolineando che “solo Folorunsho non basta”. Inoltre, ha messo in discussione il futuro di Raspadori nel ruolo di sottopunta.

“Non mi spiego il senso del comunicato del Napoli su Hermoso. Bisogna valutare la posizione di Ngonge, che potrebbe essere in lista di sbarco. Secondo me il Napoli deve comprare un centrocampista di qualità, perché sostituire Zielinski non è facile, solo Folorunsho non basta. Metto un punto interrogativo anche sul futuro di Raspadori, bisognerebbe capire come se la cava nel ruolo di sottopunta”.

Concludendo, Caiazza ha espresso fiducia nelle ambizioni del Napoli in Coppa Italia e nelle manovre di mercato di Conte. “Il Napoli ha un forte appeal grazie a Conte”, ha affermato, indicando che il club è sulla buona strada per rinforzare la squadra in modo significativo durante questa finestra di trasferimento estiva.