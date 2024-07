Ceccarini: “Ho delle news di mercato sul Napoli”

Niccolò Ceccarini rivela alcune notizie sul calciomercato del Napoli: da Lukaku a Osimhen, passando per Chiesa e Hermoso.

Ceccarini sul mercato del Napoli

NAPOLI – Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha rilasciato dichiarazioni esclusive a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, facendo il punto sul mercato del Napoli. Dalle sue parole emergono scenari interessanti per il club azzurro.

Ceccarini ha svelato retroscena importanti sull’asse Napoli-PSG-Chelsea: “Dalle indiscrezioni di mercato in mio possesso, il Napoli ha un’intesa con Lukaku, ora serve un’uscita dal PSG per spianare la strada di Osimhen a Parigi.” L’esperto ha aggiunto: “La tavola è stata apparecchiata”, suggerendo che l’operazione potrebbe concretizzarsi a breve.

Chiesa e Hermoso nel mirino, il futuro di Gaetano e Lindstrom

Riguardo Federico Chiesa, Ceccarini ha commentato: “Piace a Conte, ma ho la sensazione che può andare all’estero se non resta alla Juventus.” Sul fronte difensivo, ha aggiunto: “Secondo me appena il Napoli cede un difensore prende Hermoso.”

Per quanto riguarda i giovani talenti, Ceccarini ha rivelato: “Gaetano al Cagliari? C’è anche il Parma interessato, ma i rossoblu sono in vantaggio.” Sul futuro di Lindstrom, l’esperto si è espresso in modo netto: “Dico Everton”.

Le altre trattative di Serie A

Ceccarini ha anche commentato alcune trattative che coinvolgono altre squadre di Serie A. Su Soulè alla Roma, ha dichiarato: “Ci vorrà un piccolo rilancio da parte della Roma perché la Juve chiede 30 mln più bonus. Quest’operazione si può chiudere perché Soulè ha scelto la Roma.” Riguardo Simeone, ha aggiunto: “Può andare anche alla Lazio, c’è questa possibilità che non è da sottovalutare. Al Genoa dico più Nzola se esce Retegui”.

