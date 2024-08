Meluso: “Kvaratskhelia ha scelto Napoli. Tutta la verità su Osimhen. Sapete cosa ha fatto ADL?”

Mauro Meluso, ex DS del Napoli, rivela dettagli su Kvaratskhelia, Osimhen e Zielinski. Trattative in corso e retroscena di mercato. Le dichiarazioni a Sky Sport.

Meluso: “Trattativa in corso per Kvaratskhelia. Su Osimhen offerta altissima”

Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a Sky Sport 24 durante lo speciale calciomercato, rivelando importanti dettagli sulle trattative del club partenopeo.

Meluso sul rinnovo di Kvaratskhelia e l’offerta per Osimhen

Su Kvaratskhelia, Meluso ha dichiarato: “Da quello che mi risulta ci sono dei colloqui per il rinnovo del contratto, avevamo già cominciato noi e sicuramente ci saranno delle evoluzioni. Tensioni durante l’Europeo? Non dobbiamo credere a tutto, se Kvara avesse deciso di andare via sarebbe andato via, invece ha scelto Napoli. cCredo che in questo momento la trattativa proceda per la strada giusta, troveranno una soluzione. È un calciatore di livello mondiale.”

Riguardo Osimhen, l’ex DS ha rivelato: “Quando sono arrivato a metà luglio l’anno scorso c’era stata un’offerta molto importante da uno dei maggiori club europei. Il PSG? Non diciamo chi, ma era un’offerta altissima. Però c’era un fatto: incombeva anche l’Arabia Saudita e quando c’è tanta domanda, anche l’offerta si alza.

Sapete cosa ha fatto De Laurentiis? lo ha tenuto per fare il bene del Napoli, lasciando da parte l’aspetto economico. Osimhen non aveva un contratto molto lungo, aveva una forza contrattuale che poi ha fatto valere, com’è giusto che sia nel gioco delle parti.”

Retroscena su Zielinski e altri obiettivi di mercato

Meluso ha ammesso errori nella gestione di Zielinski: “L’addio di Zielinski era evitabile. Ho già avuto modo di dire che c’erano delle responsabilità anche mie. Sono arrivato un po’ tardi, a metà luglio, ma la mia responsabilità è stata soprattutto quella di non intervenire in maniera più brusca per cercare di cambiare l’andamento della situazione.

Sono arrivato tardi quando c’era già una trattativa in corsa con l’agente del polacco, ma il rammarico è di non essere intervenuto in maniera più brusca perché eravamo molto vicini all’accordo. Zielinski rappresentava un valore tecnico, patrimonionale e anche umano molto importante all’interno del Napoli.”

Sui rumors di mercato, Meluso ha chiarito: “Gudmundsson al Napoli? No, con il Genoa si parlava di varie cose ma di lui no. Lindstrom? Era già stato scelto con un certo anticipo, aveva già parlato con Giuntoli prima di vincere lo scudetto. Poi l’operazione si è chiusa quando sono arrivato.”

Meluso sulla scelta di Conte

Sulla scelta di Antonio Conte, Meluso ha commentato: “Prima di sposarsi credo si siano fatti delle promesse e una strategia condivisa. Ne sono certo perché so che Conte è un allenatore esigente che mette le cose in chiaro subito.”

Per tutti gli aggiornamenti sul calciomercato del Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.