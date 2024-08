Napoli-Girona: Fomazioni ufficiali. Conte conferma Raspadori

Napoli-Girona: ultima amichevole estiva degli azzurri. Orario, probabili formazioni e come seguire la partita in diretta TV e streaming.

Il Napoli di Antonio Conte si prepara all’ultima amichevole precampionato contro il Girona, rivelazione della Liga 2023/2024. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita.

Napoli-Girona: data, orario e sede dell’amichevole

Napoli-Girona si giocherà sabato 3 agosto 2024, alle ore 18:30, allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Questa sarà l’ultima amichevole estiva per gli azzurri prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Formazioni Napoli-Girona

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. All. Conte.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, David Lopez, Blind, Frances; Yangel Herrera, Van De Beek, Ivan Martin; Portu, Almena, Bryan Gil. All. Michel.

Dove vedere Napoli-Girona in TV e streaming

Napoli-Girona sarà trasmessa in esclusiva da OneFootball. Per la visione in TV, sarà necessario scaricare l’app di OneFootball su un televisore compatibile. L’amichevole sarà gratuita per chi ha acquistato il Summer Pass, mentre il singolo evento sarà disponibile in pay-per-view al prezzo di 6,99 euro.

Per lo streaming, si potrà accedere tramite l’app OneFootball su dispositivi mobili o attraverso il sito web ufficiale.

L’amichevole sarà trasmessa anche in diretta radiofonica su Radio CRC, nuova radio ufficiale del Napoli.

Telecronisti Napoli-Girona

La telecronaca su OneFootball sarà affidata a Carlo Alvino, mentre Umberto Chiariello racconterà l’amichevole su Radio CRC.

Per tutti gli aggiornamenti su Napoli-Girona e le ultime notizie sul precampionato degli azzurri, continuate a seguire napolipiu.com.