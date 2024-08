Lukaku in attesa del Napoli: Conte blocca due cessioni. I nomi

Lukaku determinato a raggiungere Conte al Napoli. La situazione Osimhen complica le trattative. Gaetano e Cajuste bloccati, mercato in stallo.

Il mercato del Napoli sembra essere in una fase di stallo, con diverse situazioni intrecciate che stanno rallentando le operazioni sia in entrata che in uscita.

Lukaku-Napoli: la volontà del belga e l’ostacolo Osimhen

Nonostante le voci su un possibile interesse dell’Aston Villa, Romelu Lukaku resta focalizzato sul Napoli. L’attaccante belga è determinato a ricongiungersi con Antonio Conte e sta rifiutando altre offerte. Attualmente si allena da solo a Cobham, in attesa di sviluppi sulla situazione di Victor Osimhen.

Il futuro di Osimhen rimane il nodo cruciale. Il PSG sembra voler negoziare al ribasso rispetto alle richieste di De Laurentiis, mentre l’ipotesi di uno scambio con il Chelsea non entusiasma il nigeriano. Sullo sfondo resta l’Arsenal, ma al momento senza mosse concrete.

Centrocampo: affari in sospeso e cessioni bloccate

Il mercato del Napoli è in fase di stallo anche a centrocampo. Le trattative per Gilmour e Brescianini sono state impostate ma non concluse, principalmente a causa delle mancate cessioni di Gianluca Gaetano e Jens Cajuste.

In particolare, la situazione di Cajuste è complicata: il giocatore ha rifiutato il trasferimento al Galatasaray, preferendo un eventuale approdo in Premier League.

Conte e la gestione del mercato

Il nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte, sembra avere un ruolo attivo nelle decisioni di mercato. La sua influenza potrebbe essere determinante nel bloccare alcune cessioni, forse in attesa di valutare personalmente i giocatori o di assicurarsi adeguati sostituti.

La situazione attuale riflette la complessità del mercato estivo, con il Napoli che cerca di bilanciare le esigenze tecniche di Conte con le necessità finanziarie e le dinamiche del calciomercato internazionale.

Per gli ultimi aggiornamenti sul mercato del Napoli, continuate a seguire napolipiu.com.