Olivera torna a Napoli: Conte cambia la difesa titolare

Mathias Olivera atteso in ritiro a Castel di Sangro. Conte pronto a rivoluzionare la difesa del Napoli. Le ultime sul rientro del terzino uruguaiano.

Mathias Olivera è pronto a raggiungere il Napoli a Castel di Sangro. Il difensore uruguaiano, reduce dagli impegni di Copa America, si unirà al gruppo lunedì, poco prima della sfida di Coppa Italia contro il Modena.

Il rientro di Olivera e i cambiamenti nella difesa

Radio CRC, emittente ufficiale della società partenopea, ha riportato: “Oggi contro il Girona e poi contro il Modena, i tre difensori saranno Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani ed Alessandro Buongiorno, con il primo che agirà da braccetto di destra, il secondo da centrale ed il terzo da braccetto sinistro: questo, però, in attesa che rientri Olivera e la difesa possa cambiare assetto, passando al trio Rrahmani (a destra)-Buongiorno (al centro)-Olivera (a sinistra) e riportando Di Lorenzo sulla fascia, dove ora gioca Mazzocchi”.

Il calendario del Napoli

Il Napoli affronterà il Girona in amichevole prima del debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Modena il 10 Agosto. L’arrivo di Olivera servirà a Conte per testare il nuovo assetto difensivo in vista di questi importanti impegni.

Per gli ultimi aggiornamenti sul Napoli e sul ritiro di Castel di Sangro, continuate a seguire napolipiu.com.