CRC – Napoli-Girona, Conte ha scelto: ecco la formazione. Si replica col Modena

Antonio Conte ha deciso la formazione per Napoli-Girona e Napoli-Modena. Kvaratskhelia nel ruolo di 10, Raspadori unica punta. Le ultime dal ritiro.

Antonio Conte avrebbe ormai scelto la formazione titolare che questo pomeriggio, alle ore 18:30, scenderà in campo per affrontare gli spagnoli del Girona allo stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Questa sarà la terza amichevole degli azzurri in Abruzzo, dopo i match già vinti contro gli albanesi del KS Egnatia e i francesi dello Stade Brestois.

La formazione scelta da Conte per Girona e Modena

Secondo quanto rivelato da Radio CRC, emittente ufficiale del club azzurro: “La formazione che vedremo oggi sarà riproposta anche contro il Modena in Coppa Italia. In porta ci sarà Alex Meret, difeso da Giovanni Di Lorenzo (braccetto di destra) Amir Rrhamni (centrale) e Alessandro Buongiorno (braccetto di sinistra).

A centrocampo, Pasquale Mazzocchi e Leonardo Spinazzola sugli esterni, con Stanislav Lobotka e Frank Anguissa in mediana.

Giacomo Raspadori sarà il terminale offensivo, e resterà il vice del centravanti titolare in questa stagione. A supporto dell’unica punta, ci saranno Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia, che verrà riproposto in posizione da 10 (fantasista con libertà di svariare, senza eccessivi compiti di copertura”.

Probabile formazione del Napoli

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

Le prossime sfide del Napoli

Dopo l’amichevole con il Girona, il Napoli affronterà il Modena in Coppa Italia. La partita, valida per il primo turno della competizione, è in programma sabato 10 agosto alle ore 21:15.

Per tutti gli aggiornamenti sul Napoli e sul ritiro di Castel di Sangro, continuate a seguire napolipiu.com.