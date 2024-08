Gilmour-Napoli, nuova offerta al Brighton. Tutto dipende da Gaetano. I dettagli – CorrSport

Il Napoli prepara una nuova offerta per Billy Gilmour del Brighton. Il centrocampista scozzese è entusiasta dell’idea di trasferirsi in Serie A. Gianluca Gaetano potrebbe lasciare il club per far spazio al nuovo acquisto.

Il Napoli sta intensificando i suoi sforzi per rinforzare il centrocampo dopo l’amichevole contro il Girona, che ha evidenziato alcune lacune nella rosa di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club partenopeo è pronto a fare una nuova mossa per Billy Gilmour del Brighton.

Napoli pronto a rilanciare per Gilmour

Il quotidiano riporta: “I principali movimenti di mercato sono attesi a centrocampo, reparto pronto ad accogliere Billy Gilmour, lo scozzese di anni 23 che si è imposto come play al Brighton e che Conte conosce bene e che sa come inserire nella sua squadra”.

“Il Napoli prepara una nuova offerta dopo quella di dieci milioni che il club inglese aveva rifiutato. Serve un rilancio per l’accordo definitivo che segue l’intesa già raggiunta con il giocatore. Gilmour ha il contratto in scadenza nel 2026 con il Brighton ed è entusiasta all’idea di poter trasferirsi al Napoli e in Serie A, ma oltre all’accordo definitivo tra i due club bisognerà aspettare un’uscita.”

Gaetano verso il Cagliari per far spazio a Gilmour

Per quanto riguarda le uscite, il Corriere dello Sport sottolinea: “Da domani si tornerà a parlare col Cagliari per la cessione di Gianluca Gaetano, l’indiziato principale a fare posto a Gilmour”.

La trattativa per Gilmour e la possibile partenza di Gaetano rappresentano i prossimi passi del Napoli nel mercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare la squadra in vista della nuova stagione sotto la guida di Antonio Conte.

