Infortunio Lukaku, il Napoli in ansia: le condizioni e i tempi di recupero

Il bomber belga costretto alle infiltrazioni: tre giorni di stop prima del rientro a Castel Volturno

Cresce la preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Romelu Lukaku. Il centravanti azzurro ha lasciato il ritiro del Belgio a causa di un problema al ginocchio che richiede attenzione immediata.

“Ha stretto i denti per giocare contro l’Italia“, rivela il CT Tedesco in conferenza stampa. “Lukaku ha un’infiammazione cronica al ginocchio. È stato necessario ricorrere a un’infiltrazione per permettergli di scendere in campo nell’ultima gara”.

I tempi di recupero

Lo staff medico del Belgio ha prescritto uno stop di 3-4 giorni per il bomber, che salterà la sfida di Nations League contro Israele. “Non potrà allenarsi in questi giorni”, spiega Tedesco, alimentando i dubbi sulla sua condizione.

La situazione per Napoli-Roma

Antonio Conte attende il suo attaccante a Castel Volturno per martedì, quando il gruppo riprenderà la preparazione. Lo staff medico del Napoli monitora la situazione: l’obiettivo è avere Big Rom al 100% per la sfida del Maradona contro la Roma.

La presenza del belga non è in dubbio, ma resta da verificare in quali condizioni arriverà all’appuntamento. Il ginocchio infiammato e la necessità di infiltrazioni impongono cautela nella gestione del recupero.