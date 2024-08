Napoli, Meret regala gol al Girona: non è la prima volta

Alex Meret commette un errore in impostazione contro il Girona. Molti gli episodi simili del portiere del Napoli nelle ultime stagioni.

Il Napoli di Antonio Conte subisce la prima sconfitta in amichevole, perdendo 2-0 contro il Girona. Protagonista in negativo Alex Meret, il cui errore in impostazione ha portato al vantaggio degli spagnoli.

L’errore di Meret contro il Girona

Al 23′ minuto, Meret, nel tentativo di servire Anguissa al limite dell’area, ha regalato palla a Van de Beek, che ha segnato il primo gol. Questo episodio ha interrotto la striscia di clean sheet del Napoli nelle amichevoli estive.

I precedenti errori di Meret

Non è la prima volta che Meret commette errori simili. Nella stagione 2022/2023, contro l’Empoli, un suo errore contribuì alla rimonta da 0-2 a 3-2 degli avversari. Nella scorsa stagione, contro il Frosinone, un’altra ingenuità portò al pareggio di Cheddira in una partita finita 2-2.

Conte su Meret e la concorrenza di Caprile

Nonostante l’errore, Conte ha espresso fiducia in Meret in conferenza stampa: “Meret è il nostro portiere, gode della massima fiducia da parte mia. Ci ho già parlato, sa quali sono le mie richieste personali nei suoi confronti. Parliamo di un portiere con grandi potenzialità.”

Il tecnico ha anche menzionato Elia Caprile, nuovo acquisto che potrebbe rappresentare una concorrenza per Meret: “Abbiamo la fortuna di poter contare su due portieri che possono essere il presente e il futuro del Napoli per parecchi anni”.

